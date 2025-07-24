Швыдкой рассказал, ответит ли Россия на отмену концерта Гергиева в Италии

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, как Россия ответит на отмену концерта дирижера Валерия Гергиева в Италии. Швыдкого цитирует ТАСС.

По его словам, Россия не намерена отвечать на отмену концерта народного артиста РФ.

«В нынешней ситуации единственное, что я могу сказать: мы никого не отменяем. Мы открыты для итальянских артистов», — сказал он.

Швыдкой добавил, что страна открыта для артистов всех стран, которые хотят выступать в России, не нарушая российских законов.

Помимо этого, спецпредставитель президента выразил сожаление в связи с тем, что отмена концерта Гергиева произошла именно в Италии. Он поделился мнением, что российско-итальянские отношения в сфере культуры всегда были крепче политических.

Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля в рамках фестиваля «Лето короля» с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта.

Ранее в Италии отменили выступление российского пианиста Романовского.