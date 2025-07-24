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На Седокову подали в суд по статье о доведении до самоубийства

Адвокат Гаврилова: на певицу Седокову подали в суд после самоубийства Тиммы
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Global Look Press

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что родные спортсмена подали в суд на певицу Анну Седокову. Об этом сообщает Super.

Гаврилова рассказала, что Седокова отказалась от общения с родными бывшего мужа, поэтому им пришлось подать на певицу два иска в суд — в Латвии и в России.

«Подали в суд по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас будет доследственная проверка», — сказала она.

Также, добавила Гаврилова, было подано заявление о розыске имущества певицы, чтобы на него претендовать. По словам Гавриловой, на имя Седоковой якобы нашли много расчетных счетов и депозитных вкладов, на которые семья Тиммы также собирается претендовать.

По мнению представительницы семьи, Седокова не могла заработать эти деньги самостоятельно.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Трагедия произошла в ночь после дня рождения артистки. Тело мужчины нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. После Седокова попала в клинику из-за нервного срыва, из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В середине июля пережившая трагедию певица Анна Седокова заявила, что выбирает жизнь.

Ранее Гаврилова рассказала, что семья Тиммы старается оградить его сына от негатива.

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