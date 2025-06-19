Семья Яниса Тиммы старается оградить его сына от негатива: «Когда папа вернется с кладбища?»

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала Woman.ru, что проживающий в Латвии сын спортсмена Кристиан знает о кончине отца, но семья старается оградить 6-летнего мальчика от негатива из-за судов.

Гаврилова вспомнила, что Тимма находился в очень теплых отношениях с Кристианом. Он прилетал в Латвию на встречу с сыном всякий раз, когда представлялась подобная возможность.

«Кристиан не знает ничего о том, что сейчас происходит, он ребенок и суды, споры ему не нужны. <…> Мальчик сейчас говорит маме: «Я не хочу расти, когда папа вернется с кладбища?» — рассказала адвокат.

По словам Гавриловой, мать Тиммы Аусма очень тяжело переживает трагедию с сыном, поскольку тот был для нее «светом в оконце». Сейчас, отметила адвокат, женщина по сути живет на транквилизаторах.

Накануне стало известно, что экс-супруга Тиммы Анна Седокова подала документы на вступление в наследство. Адвокат Гаврилова отмечала, что певица пошла на этот шаг, поскольку ее брачный договор с баскетболистом могут признать недействительным — именно этого добивается семья Яниса Тиммы. В случае расторжения Седокова будет вынуждена выплатить семье бывшего мужа половину стоимости имущества, которое она якобы успела продать.

Ранее стало известно, какое наследство оставила баба Шура из фильма «Любовь и голуби».