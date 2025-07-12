Седокова о жизни: «Проще сдаться, оставив своих детей одних с ранами»

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) большой мотивационный пост о том, что «она выбирает жизнь».

«Я выбираю ее каждый день со всеми ее проблемами, препятствиями, болью. Этот путь сложный. Проще для меня было бы по- другому: просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя», — написала артистка.

Седокова отметила, что все делает ради своих близких, поскольку они важны для нее. Певица уверена, что если человек испытывает искренние чувства, то не причинит боль тому, кого любит.

«Могу ли я быть счастливой? Могу ли я улыбаться после того, что было в моей жизни? Могу. И буду. Потому что я выбираю жизнь!» — заверила звезда.

По словам певицы, она не хочет, чтобы ее жалели — отчасти поэтому, уточнила Седокова, она не показывает того, как ей «больно внутри», в публичном поле.

«Это только мое личное дело. У вас и так полно проблем без меня. <…> Я хочу жить и подавать пример тем, кто прошел через самые сложные ситуации в жизни и все еще, как идиот, не отчаялся», — написала артистка.

Яниса Тиммы 17 декабря не стало баскетболиста Яниса Тиммы, экс-супруга Анны Седоковой. Трагедия произошла в ночь после дня рождения артистки. Мужчину нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Ранее продюсер заявил, что Киркоров хочет растить четверых детей вместе с Пугачевой.