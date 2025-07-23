Фильм с Болдуином выйдет в российский прокат под названием «Случайный выстрел»

Фильм, где на съемках была застрелена оператор, перевели как «Случайный выстрел»

Фильм с актером Алеком Болдуином, на съемках которого в результате несчастного случая умерла оператор Галина Хатчинс, выйдет в российский прокат под названием «Случайный выстрел». Об этом свидетельствует страница картины на «Кинопоиске».

Напомним, оригинальное название картины — Rust («Ржавчина». — «Газета.Ru»).

Фильм вышел спустя четыре года после инцидента на съемочной площадке. В 2021 году Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось, а против Болдуина возбудили уголовное дело. Сам актер говорил, что после этого случая у него развилось психическое расстройство.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года. Причиной стало сокрытие обвинением улик: в полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». И таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

В начале сентября спецпрокурор Кари Моррисси потребовала возобновить дело против актера. Она утверждала, что права Болдуина не были нарушены в рамках слушания.

Ранее «Ржавчина» Болдуина провалилась в кинотеатрах.