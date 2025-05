Шо там по маньякам: каким получился второй сезон «Фишера»

Стали взрослыми ребята, разлетелись кто куда: после поимки маньяка Фишера, которым оказался конюх Сергей Головкин (Андрей Максимов), молодая следовательница Наталья Добровольская (Александра Бортич) скрылась из виду, а ростовский следак Евгений Боков (Иван Янковский) осел в Москве и делит кабинет с начальником Валерием Козыревым (Александр Яценко). Еще он бросил курить, по-южному «шокать» (взамен обзаведясь песиком по кличке Шо) и взялся учить французский. Одновременно Боков обосновался на телеэкранах — он стал медийным лицом процесса над Головкиным. Хотя последний сидит за решеткой в ожидании смертной казни (экранная вотчина Янковского), его дело по-прежнему не закрыто: доказаны только 11 убийств, но жертв явно было больше. Фишер же все карты выкладывать на стол не спешит.

Боков оставляет Козырева собственноручно дожимать Головкина, а сам наконец снимает строгий столичный костюм и подключается к другому расследованию. В южном городке с обманчиво чарующим названием Курортный пропадает только что овдовевшая мать Соня (Марина Митрофанова) и две ее малышки. В деле, которое взяла на контроль начальница местной милиции Надежда Райкина (Ирина Старшенбаум), также фигурируют таинственные вымогатели — и сумка, доверху набитая долларами. Боков берет в помощники «самого приличного» из райкиновских подопечных Злобина (дебютант Никита Худяков) и принимается распутывать очередной мрачный клубок.

close Кадр из сериала Фишер. Затмение (2025) «Студия 812», «НМГ Студия»

«Перемен! — требуют наши сердца», — пел в перестройку однофамилец Александра Цоя, постановщика второго сезона шоу. И перемены настали. В первом сезоне «Фишера», который охватывал конец 80-х — начало 90-х, герои становились свидетелями тотального распада: государство как бы окончательно синхронизировалось с реальностью, обнажало свой фальшивый скелет и обращалось в прах. Второй выпуск, получивший сумеречный подзаголовок «Затмение», стартует в середине 90-х. Его персонажи находятся в новой действительности, чьи контуры уже успели проступить на руинах старой. Ленинград превратился в Санкт-Петербург. Пал Железный занавес. Наступил (якобы) капитализм: за валюту теперь не преследуют, рыночные отношения сквозят из всех щелей (даже Фишер пытается что-то выторговать), а вчерашние товарищи и товарки охотно примеряют на себя ментальность старателей Дикого Запада.

Но вот какая штука. Место действия изменить — формально — можно. Была Москва, стал некий Курортный, опустевший в межсезонье до состояния города-призрака, так что отдохнуть, вопреки названию, больше хочется не в нем, а от него (снимался он, к слову, где-то в Абхазии). Место же встречи изменить нельзя. Всеобъемлющее зло, одним из множества проявлений которого стали преступления Головкина, никуда, конечно, не делось: оно по-прежнему витает в воздухе и не выветривается из легких. От нового заголовка (не СССР, а РФ) и подзаголовка (не справедливость, а свобода) текст глобально не меняется. На смену одному маньяку пришел другой.

close Кадр из сериала Фишер. Затмение (2025) «Студия 812», «НМГ Студия»

С самим сериалом произошла похожая история. Оригинальный «Фишер» был ярко выраженным финчеркором. Снявшие его Сергей Тарамаев и Любовь Львова честно провозглашали «Семь» Финчера «своей кинобиблией», а сценаристы Сергей Кальварский и Наталья Капустина признавались, что хотели в своей работе уловить настроение (еще раз) «Семи», «Зодиака» и сериала «Охотник за разумом». «Затмение», в каком-то извращенном смысле сделанное по лекалам «Тени Чикатило», явно не собирается перепридумывать шоу с нуля. Вместо этого оно слегка играется с пропорциями.

Словосочетание «Настоящий детектив» (еще один шедевр финчеркора) Кальварский и Капустина тоже в свое время произносили, однако в том случае оно замыкало список референсов. В новых же сериях влияние антологии Ника Пиццолатто (точнее, первого ее сезона) будто бы усиливается : кавказские пейзажи оказываются подернуты мороком какого-то местного сорта южной готики (схожую картину можно было наблюдать в прошлогодней «Трассе»), герои маринуются в болезненных желто-болотистых интерьерах, пассажирское сиденье подбивает Бокова на философские рассуждения в духе Раста Коула. Даже заставка сделана с очевидной оглядкой на знаменитое интро нетленки HBO. Там (в заставке) — вместо леденящего индастриал-кавера на «Крылатые качели», где хрустальная детская мечта как бы разлагалась на плесень и на липовый мед, — теперь звучит русскоязычный ремейк американской народной песни In the Pines, которую Курт Кобейн предпочитал называть Where Did You Sleep Last Night? (ремейк, надо сказать, довольно нелепый).

close Кадр из сериала Фишер. Затмение (2025) «Студия 812», «НМГ Студия»

Поскольку режиссерский дуэт Тарамаева и Львовой отправился писать другой портрет 90-х в сериале «Дети перемен», а до Финчера, наверное, не дозвонились, продолжением «Фишера», как было сказано выше, занимался кинематографист Цой. Известен он главным образом по четвертому сезону «Трудных подростков», «Смычку» и «Жвачке» — в общем, подчеркнуто тинейджерским сериалам с налетом характерного пацанского стилька. В «Затмении» этот анамнез чувствуется и мешается, пускай даже разница между подростками и маньяками, понятно, не самая большая (что группа «Порез на собаке» — с номером на стыке гранжа и хип-хопа «Эй, дружок» — сменила на заключительных титрах декадентский синти-поп Shortparis, это, думается, его проделки). Но Цой все-таки активно старается давать Фукунагу — и в целом небезуспешно. Помогает ему в этом бондарчуковский оператор Максим Осадчий («9 рота», «Сталинград»), пришедший вместо крыжовниковского Ивана Лебедева («Лед 2», «Самый лучший день»), — так что как минимум выглядит все довольно-таки потрясающе.

По законам кино, в сиквеле должно быть всего больше. Из первых двух серий вычленить ответ на вопрос, справился ли с этой задачей Цой, невозможно, однако из них складывается как минимум мощная наследственная заявка. Более того, первый эпизод, думается, отпугнет какую-то часть зрителей, которым старый «Фишер» оказался по зубам: зрелище это достаточно тяжелое, а в паре случаев и невыносимо тяжелое . Как бы то ни было, затмить первый сезон у «Затмения» вряд ли выйдет. А вот посиять рядышком — вполне. Вскрытие покажет.

close Кадр из сериала Фишер. Затмение (2025) «Студия 812», «НМГ Студия»

Название: «Фишер» (2 сезон) / «Фишер. Затмение»

Дата выхода: 29 мая 2025 года

Продолжительность: 8 серий по 45 минут

Создатели: Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Режиссер: Александр Цой

В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александр Яценко, Александра Ребенок, Даша Верещагина, Степан Девонин, Алексей Агранович, Борис Каморзин, Василий Копейкин, Илья Дель, Алена Долголенко, Марина Митрофанова, Андрей Максимов, Ирина Улановская