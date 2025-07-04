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Инстасамка обсудит права детей в Общественной палате РФ после скандала с Кукояками

Певица Инстасамка пришла в Общественную палату РФ для обсуждения прав детей в сети
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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом Mash.

«Наши дорогие Кукояки! Осталось совсем недолго беспредельничать. Я перехожу к действиям», — заявила артистка.

Инстасамка призналась, что ей надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях. Она планирует обсудить с Общественной палатой законы о правах несовершеннолетних в интернете. Певица уточнила, что это ее первое заседание, поэтому она четко не знает, что будет происходить.

Еропкина добавила, что пришла в Общественную палату по приглашению. По словам певицы, она сама «сюда не просилась». Артистка призналась, что была бы рада еще поучаствовать в подобных «социальных историях».

В мае Инстасамка призвала обратить внимание на материал, в котором блогер Денис Кукояка использует свою дочь. Артистка спросила, сколько общество еще может «спокойно смотреть», как родители создают сомнительный контент с Василисой.

Еропкина привела в пример выступление Василисы на концерте отца. Девочка спела припев из песни, в которой было упоминание мужского полового органа.

Ранее Собчак напомнила Инстасамке тексты ее песен после доноса на Дору.

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