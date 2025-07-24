«Я с ума сойду!»: Дробыш оценил пение Ольги Бузовой на английском языке

Певица Ольга Бузова начала записывать новые треки на английском языке, вызвав неоднозначную реакцию пользователей соцсетей – многие посоветовали ей отказаться от этой идеи. С ними согласился музыкальный продюсер Виктор Дробыш. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что на самом деле экс-участница «Дома-2» популярна не из-за талантливого пения, и в этом нет ничего плохого.

По словам Дробыша, Бузова хорошо поет и на русском, и на английском языке, но только «очень глубоко-глубоко внутри себя».

«В действительности же Бузова не умеет петь ни на русском, ни на английском. Об этом я говорил сотни раз, и в сотый раз мне не лень повториться», — заявил продюсер, добавив, что ему смешно об этом говорить.

По его мнению, на сегодняшний день никто не понял, в чем на самом деле заключается талант Ольги Бузовой. Продюсер назвал ее «фриком», добавив, что в целом в этом нет ничего плохого, так как современное время требует именно таких «героев». При этом взять певицу под свою опеку, чтобы научить ее хорошо петь, Дробыш отказался.

«Я скорее сойду с ума, чем смогу научить ее петь», — объяснил он, добавив, что пение никогда не являлось сильной стороной звезды.

Напомним, на днях у певицы умер четвероногий друг — йоркширский терьер по кличке Ева, за жизнь которой долго боролись ветврачи из-за высокого уровня сахара в крови. В последние дни артистка признавалась, что постоянно плачет, потому что не может никак помочь своему питомцу.

Ранее Ольга Бузова рассказала о главном детском желании.