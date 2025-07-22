У Бузовой умер друг: «Моя бусинка улетела на облачка»

У телеведущей и певицы Ольги Бузовой умер четвероногий друг — йоркширский терьер по кличке Ева. Об этом звезда написала в своем Telegram-канале.

«Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке», — обратилась к скончавшейся питомице Бузова.

Певица выложила несколько совместных фотографий с собакой.

«Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. Огромный кусок сердца от меня просто оторвался», — переживает артистка.

О тяжелом состоянии собаки она сообщила накануне.

В марте прошлого года Ольга Бузова отправила деньги в приют «Добрый дом», в котором живут 300 собак. Сотрудники в социальных сетях сообщили, что у животных осталось корма только на 10 дней. Телеведущая не только помогла финансово, но и рассказала о приюте своим поклонникам.

Ранее Бузова рассказала о главном детском желании.