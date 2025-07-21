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«Старалась через слезы»: Ольга Бузова рассказала о главном детском желании

Певица Ольга Бузова призналась, что в школьные годы мечтала о похвале
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МУЗ ТВ

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова рассказала, что в школьные годы была прилежной ученицей, которая мечтала, чтобы ее похвалили. В беседе с НСН она призналась, что прикладывала для этого много усилий и никогда не останавливалась на полпути.

По словам артистки, в школе ей хорошо удавались сочинения. Хотя в них встречались грамматические ошибки, изложение мыслей на бумаге давалось будущей звезде легко.

«У меня очень красивый слог. Все свои социальные сети я веду самостоятельно», — заявила певица.

Своим любимым писателем Бузова назвала Федора Достоевского, отметив, что при поступлении в университет писала сочинение по его роману «Преступление и наказание». В целом певица охарактеризовала себя в детские годы, как очень упертую, примерную ученицу, которая всегда мечтала о том, чтобы ее похвалили.

«Видимо, у меня с детства заложилось желание стараться через слезы. Я никогда не бросала ничего на полпути», — заключила артистка.

Напомним, до этого Бузова пожертвовала 50 тысяч рублей в белгородский приют собак «Добрый дом», в котором находится 300 собак. Сотрудники в социальных сетях сообщили, что у животных осталось корма только на 10 дней. Телеведущая не только помогла финансово, но и рассказала о приюте своим поклонникам.

Ранее Бузова призналась, что не может перестать плакать из-за болезни своей собаки.

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