Скучающему по РФ Привольному предложили работу администратора в Останкино: «Пусть заново проходит путь!»

Телеведущий Георгий Иващенко заявил URA.RU, что Антону Привольному — экс-ведущему «Контрольной закупки» и «Звезды сошлись» — не место на Первом канале в том случае, если знаменитость решит вернуться из Израиля в Россию.

«Конечно, Антон Привольнов скучает по жизни в России. Но если он решит вернуться, убежден, что ему не стоит давать место на Первом канале. Пусть заново проходит свой путь, работает администратором в Останкино», — высказался шоумен.

Иващенко отметил, что может и сам занять место Привольного в «Контрольной закупке» — тем более, считает он, проекту «как раз нужно реинкарнация». Также телеведущий удивился, что коллега выбрал для эмиграции именно Израиль — страну, которая, по его словам, как и Россия, находится в состоянии конфликта.

Таким образом Иващенко прокомментировал недавнее высказывание Привольного в интервью YouTube-каналу «НО. Медиа из России», в котором знаменитость рассказал о пережитом стрессе в первые годы после эмиграции. Привольнов рассказывал, что ему приносило дискомфорт в Израиле отсутствие привычного комфорта — джипа, уборщицы и прочего — а также жара, незнание иврита и тараканы.

«Антон же, как и все мы, привык к качественным продуктам, которые можно найти в одном магазине или заказать доставку онлайн. К слову, все, кто живет в России и до сих пор не верит, что у нас лучше продукты, в том числе и отечественные, и лучшие сервисы — вот вам яркий пример. Да и цены там совсем другие. Придется зарабатывать», — добавил Иващенко.

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