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Уехавший из РФ Белый предрек себе работу курьера через четыре года: «Нет денег»

Комик Руслан Белый заявил, что его накоплений хватит на четыре года в Испании
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ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался на своем стендап-выступлении, опубликованном на YouTube, что его накоплений хватит на четыре года.

«Не буду прибедняться, у нас с женой есть деньги. Я посчитал, что их хватит года на четыре. Так-то я в России был не хер собачий — имел телепроекты, бизнесы, концерты и все дела – и, слава Богу, накопил. Нам с женой хватит года на четыре. Одному бы мне хватило лет на 17, но…» — высказался юморист.

Белый считает, что в этом плане обиднее всего его дочери Роберте, которая родилась уже после эмиграции стендапера из России. Сейчас девочка не понимает, что семья живет в достатке в силу своего возраста.

«Через четыре года она войдет в этот мир (возраст, когда начнет что-то понимать. — «Газета.Ru»), а я уже курьер. Мы, конечно, расскажем, как мы жили…» — заявил юморист.

Также Белый посетовал на то, что в современном мире нужно иметь деньги для того, чтобы «иметь свое мнение». Причем, считает комик, нужно быть кем-то вроде представителя «среднего класса», а не чрезмерно богатым человеком — «потому что, когда у тебя много денег, то тоже тяжело высказаться».

«Многие люди в России против того, что происходит, но они не могут высказаться, потому что будут подвергнуты репрессиям. У них нет денег, чтобы высказаться и уехать», — выразил мнение юморист.

Ранее сообщалось, что в России хотят инициировать проверку деятельности Валерия Меладзе.

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