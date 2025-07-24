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Рэпер из США может приобрести жилье в Белоруссии

Американский рэпер Деруло высказал намерение купить жилье в Белоруссии
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Vincent West/Reuters

Известный американский рэпер Джейсон Деруло может купить жилье в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров республики.

Приехавший в Белоруссию вместе с 4-летним сыном Деруло встретился с премьер-министром республики Александром Турчиным. Красота Белоруссии и гостеприимство ее граждан произвели на рэпера столь большое впечатление, что он заявил о возможности приобретения жилья в республике.

Кроме того, Деруло и Турчин обсудили возможность проведения в конце сентября концерта в Белоруссии.

В июне сообщалось, что Деруло посетит Россию с целью выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты пройдут 26 и 28 сентября. На переговоры с менеджером Деруло ушло полтора месяца. Стало известно, что рэперу порекомендовали посетить Большой и Мариинский театры, так как артист раньше занимался балетом.

В октябре 2023 года на Деруло подали в суд из-за сексуальных домогательств.

Ранее Егору Криду запретили выступать в Белоруссии «на правительственном уровне».

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