На певца Джейсона Деруло подали в суд из-за сексуальных домогательств

Поп-певица Эмаза Гибсон подала в суд на исполнителя Джейсона Деруло, обвинив мужчину в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Post.

Согласно иску девушки, в 2021 году музыкант предложил ей поучаствовать в проекте под руководством его компании Future History и лейбла Atlantic Records. Они начали сотрудничать. По условиям контракта, певица должна была записать сингл с участием Деруло, подготовить микстейп за четыре месяца и выпустить альбом за шесть месяцев.

Позднее музыкант начал приглашать Гибсон на встречи, которые не связаны с их профессиональной деятельностью. Девушка утверждает, что постоянно отказывалась от предложений выпить с певцом, аргументируя это тем, что не пьет.

Однако по итогу Гибсон согласилась провести время с Деруло, где ей без ведома налили «неподобающе большое количество алкоголя». По словам девушки, музыкант не слушал ее отказы и продолжал давить.

«Я сейчас нахожусь на пороге нового и болезненного этапа жизни. У меня развилась тревога. Я травмирована. Я столкнулась с ужасными и бесчеловечными рабочими ситуациями. Я нахожусь в той точке, где я вернулась к нулю и у меня ничего нет», — заявила Гибсон.

По словам адвоката певицы, во время их сотрудничества Деруло не только нарушил условиях их совместного сотрудничества, но и угрожал, а также «бессовестно домогался до молодой девушки, которая только пыталась пробиться в индустрии».

Ранее Жерар Депардье прервал молчание из-за обвинений в изнасиловании.