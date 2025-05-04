«Ржавчина» Болдуина провалилась в кинотеатрах

Фильм «Ржавчина» с Алеком Болдуином провалился в кинотеатрах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, в 115 кинотеатрах «Ржавчина» собрала всего в $25 тысяч.

Фильм вышел в прокат спустя четыре года после несчастного случая на съемочной площадке. В 2021 году Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось, а против Болдуина возбудили уголовное дело. Сам актер говорил, что после этого случая у него развилось психическое расстройство.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года. Причиной стало сокрытие обвинением улик: в полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». И таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

В начале сентября спецпрокурор Кари Моррисси потребовала возобновить дело против актера. Она утверждала, что права Болдуина не были нарушены в рамках слушания.

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