Поклонники Оззи Осборна устроили мемориал в британском Бирмингеме

Фанаты рок-музыканта Оззи Осборна устроили мемориал на скамейке Black Sabbath рядом с одноименным мостом в родном городе Осборна Бирмингеме. Об этом пишет РИА Новости.

«Фанаты с вечера вторника несут к монументу, установленному в 2019 году на мосту Black Sabbath через Бирмингемский канал, цветы с памятными записками: «Спасибо за все, Оззи», «Бирмингем любит тебя», «Принц тьмы: ушел, но не забыт», «Ты сделал Бирмингем металл-столицей мира»», — сказано в материале.

По данным агентства, около двух недель назад поклонники музыканта приехали на прощальный концерт группы, проходящий в ‎Бирмингеме.

Легендарного вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна не стало 22 июля в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После RadarOnline.com сообщил, что распределение наследства вокалиста Black Sabbath «может осложнить» налоговый долг в размере $5 млн (почти 400 млн рублей), который он оставил после себя. Как выяснил сайт, на семье Осборнов значатся две задолженности по налогам: первая — на сумму $689 107,00 — была получена рокером в 2023 году, а вторая — $4 362 410, 00 — годом позже.

Ранее Элтон Джон назвал Оззи Осборна легендой.