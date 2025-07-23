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Фестиваль Лаймы Вайкуле может стать «самым провальным за всю историю»

Журналист Полупанов: фестиваль Вайкуле станет самым провальным в 2025 году
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laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил, что фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2025 с каждым годом становится «все жиже и жиже». Его слова передает издание «Абзац».

«Я считаю, что он будет самым провальным за всю историю. <…> Думаю, что там будет полупустой зал либо эти билеты уже начнут перед самим фестивалем бесплатно раздавать», — выразил мнение эксперт.

Полупанов считает, что причиной снижения интереса к мероприятию стало то, что публика хочет видеть одних артистов, а Вайкуле предлагает «своих друзей-иноагентов». По словам музыкального критика, подобная позиция артистки не нравится русским людям, которые живут в Латвии.

19 июля Вайкуле не исключила, что Алла Пугачева посетит ее фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля в Юрмале. По словам артистки, подруга всегда посещает мероприятие, если у нее нет других планов.

Среди российских знаменитостей «Рандеву» Лайма Вайкуле в этом году также посетят: Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2». Помимо них, на мероприятии выступят Потап с Настей Каменских и Верка Сердючка.

Ранее сообщалось, что уехавший в Испанию Валерий Меладзе расширяет бизнес в России.

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