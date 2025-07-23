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Международный фестиваль Dream Fest лишился последнего артиста из России

Певец Jony стал последним артистом, отказавшимся от участия в Dream Fest
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JONY/VK

Российский певец Jony (он же — Джахид Гусейнли) отказался от участия в международном музыкальном фестивале Dream Fest 2025. Об этом сообщает сайт media.az со ссылкой на организаторов мероприятия.

Причиной, сказали в пресс-службе фестиваля, стали проблемы со здоровьем у музыканта. Как отметил Telegram-канал «Блокнот Старс», Jony был последним артистом из России, который должен был участвовать в мероприятии.

16 июля сообщалось, что Dream Fest сменил ведущих — Регину Тодоренко и Милоша Биковича — после того, как россияне начали массово сдавать билеты на мероприятие. Это, как отмечал Telegram-канал SHOT, оказалось «второй подобной рокировкой на фесте», поскольку до этого руководство мероприятия убрало из лайн-апа фестиваля практически всех артистов из России (Стаса Пьеху, Клаву Коку, Егора Крида, группу «Руки Вверх!» и других).

Певец Jony мог участвовать в мероприятии, так как родился в Баку. Музыкант переехал в Москву в возрасте 4 лет. В то же время, согласно сайту Dream Fest, на мероприятии выступят некоторые артисты, известные российскому слушателю — певец Emin и казахстанский рэпер Jah Khalib.

Ранее сообщалось, что уехавший в Испанию Валерий Меладзе расширяет бизнес в России.

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