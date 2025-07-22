Леди Гага упала на сцене

Певица Леди Гага упала во время концерта в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает Tribune.
Инцидент произошел во время выступления артистки с песней «Vanish Into You» на арене T-Mobile в рамках тура «Mayhem Ball».
Сперва один из операторов Гаги поскользнулся на боковой стороне сцены, а охранник, находившийся поблизости, поймал члена съемочной группы и предотвратил падение. Гага поправила покосившуюся камеру, но оступилась сама.
После Леди Гага упала на сцену, сильно ударившись боком. Ей помогли подняться на ноги, и певица продолжила выступление, не сбиваясь.
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