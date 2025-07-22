Мединского наградили медалью имени Станислава Говорухина

Госдума РФ наградила помощника президента России Владимира Мединского медалью имени Станислава Говорухина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Большая честь. Награжден учрежденной Государственной думой РФ медалью Станислава Говорухина, одного из самых уважаемых мной людей нашего времени», — написал он.

Напомним, медалью имени режиссера Станислава Говорухина, учрежденной Госдумой в 2023 году, награждают за особые заслуги в области культуры, гуманитарной деятельности, а также за успехи на поле патриотического воспитания и международного сотрудничества.

Владимир Мединский с января 2020 года занимает должность помощника президента Российской Федерации. На этом посту курирует вопросы, связанные с общественными проектами и историческим просвещением. В 2022 году он вошел в состав российской делегации на переговорах с Украиной.

До этого Мединский почти восемь лет — с 2012 по 2020 год — был министром культуры РФ. В этот период его запомнили активной позицией по защите традиционных ценностей, поддержкой патриотических инициатив в искусстве, а также инициированием масштабной реконструкции московской ВДНХ. Он также является автором серии книг «Мифы о России» и соавтором концепции нового учебника истории для школ.

Ранее в Кремле рассказали, как поздравили Мединского с 55-летием.