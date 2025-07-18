В Кремле рассказали, как поздравили Мединского с 55-летием

В Кремле поздравили с Днем рождения помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, поздравление Мединского с 55-летием прошло в рамках рабочего режима во время планерки, что является общей практикой для подобных событий.

Владимир Мединский с января 2020 года занимает должность помощника президента Российской Федерации. На этом посту курирует вопросы, связанные с общественными проектами и историческим просвещением. В 2022 году он вошел в состав российской делегации на переговорах с Украиной.

До этого Мединский почти восемь лет — с 2012 по 2020 год — был министром культуры РФ. В этот период его запомнили активной позицией по защите традиционных ценностей, поддержкой патриотических инициатив в искусстве, а также инициированием масштабной реконструкции московской ВДНХ. Он также является автором серии книг «Мифы о России» и соавтором концепции нового учебника истории для школ.

Мединский — доктор политических наук и доктор исторических наук. Он долгое время возглавлял Российское военно-историческое общество (РВИО), занимаясь установкой памятников героям разных эпох и военно-историческими реконструкциями.

Ранее генсек НАТО высказался об участии Мединского в переговорах.