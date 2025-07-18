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Появились фото квартиры Кадышевой за 170 млн рублей: «Смотрим на безвкусицу и хохочем»

Журналистка Мартынова высмеяла ремонт квартиры Кадышевой за 170 млн рублей
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Олег Родионов/Global Look Press

Журналистка Алена Мартынова назвала в соцсетях безвкусицей ремонт в квартире Надежды Кадышевой.

Мартынова репостнула в своем Telegram-канале пост из блога «Вера в курсе», в котором автор поделилась фотографиями апартаментов Кадышевой на Долгоруковской улице в Москве.

В публикации уточняется, что Кадышевой «достались эти апартаменты благодаря влиятельному политику». В интерьере — мрамор, лепнина, золото, стоимость квартиры составляет 170 млн рублей.

«Сначала все удивились, узнав, сколько Кадышева получает за одно выступление. А потом увидели, в какой квартире живет Надежда… За 170 млн! Там, кажется, даже унитаз из золота? Смотрим на эту безвкусицу и хохочем», — написала Мартынова.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» распространилась на молодежную аудиторию, поэтому многочисленными зрителями ее концертов теперь являются подростки и студенты.

Промоутер компании «Ру-концерт» Евгений Морозов раскрывал, что гонорары на летних корпоративных мероприятиях «Золотого кольца» варьировались от 15 до 20 млн рублей в зависимости от места проведения.

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