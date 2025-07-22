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Никита Ефремов и Иван Добронравов открывают школу в Узбекистане: «Восток — дело тонкое»

Актеры Ефремов и Добронравов открыли школу в Узбекистане в «Крутых переменах — 2»
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Пресс-служба проекта

Актер Никита Ефремов сыграет учителя литературы в Узбекистане в продолжении сериала «Крутая перемена». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

По сюжету преподаватель Андрей Ларионов отправляется в солнечную страну, где будет знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского и литературы, в надежде, что его назначат директором престижной московской школы по возвращении.

Но все идет, как всегда, не по плану. Герою предстоит столкнуться с некоторыми особенностями Востока, что, как рассказал Никита Ефремов, будет непросто. Актер заявил, что «Крутая перемена — 2» станет, прежде всего, историей про дружбу народов.

«Как мы знаем, Восток — дело тонкое, привычные методы там не работают или работают с точностью до наоборот, так что герою моему придется потрудиться», — заявил артист.

Актер заявил, что «Крутая перемена — 2» станет, прежде всего, историей про дружбу народов.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединится Иван Добронравов, который сыграет директора строящейся в Узбекистане школы. Режиссером-постановщиком и шоураннером выступит создатель первого сезона Карен Оганесян.

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Пресс-служба проекта

По задумке авторов, в сюжет будущих серий будут вплетены мотивы из творчества классиков русской и узбекской литературы: Николая Гоголя, Михаила Шолохова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Сергея Есенина, Саиде Ахмаде и многих других.

Премьера первого сезона сериала «Крутая перемена» состоялась в сентябре 2023 года. В нем Ларионов становится учителем в колонии, чтобы уговорить отца продать фамильный дом, который, по слухам, принадлежал когда-то Александру Пушкину. В каст второго сезона также вошли: Игорь Черневич, Ольга Медынич, Елена Ербакова, Ольга Шарыгина, Рано Кубаева и другие.

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