Нино Нинидзе о съемках с Прилучным: «Легкий мандраж»

Актриса Нино Нинидзе, экс-супруга звезды «Диверсанта» Кирилла Плетнева, призналась, что с удовольствием работала в партнерстве с Павлом Прилучным над лирической комедией «Виноград». Об этом сообщили «Газете.Ru» в онлайн-кинотеатре KION.

Нинидзе назвала Прилучного профессиональном и отметила, что по началу испытывала легкое волнение из-за работы с ним — несмотря на то, что давно знакома со звездой «Мажора».

«Обычно, когда начинаешь работать с новым партнером, испытываешь легкий мандраж, а у меня его практически не было. Как только мы отсняли первую сцену, волнение ушло, потому что Паша из тех партнеров, которые никогда не показывают свою усталость и, несмотря на свой опыт, не отделяют себя ни от одного участника съемочного процесса», — заявила артистка.

Павел Прилучный признался, что съемки проекта, действие которого разворачивается в Краснодарском крае, проходили потрясающе. Он поблагодарил создателей за то, что ему удалось взять с собой в Геленджик практически всю семью.

«Мы первый раз были в этом городе и остались под очень большим впечатлением. Локация, где проходили съемки, да и вообще виды там просто сумасшедшей красоты. Больше всего мне запомнилось «дикое место». Это отель с панорамными окнами в пол, которые выходят прямо на море. Какие там были закаты и рассветы!..» — раскрыл артист.

Сериал «Виноград» расскажет о московском топ-менеджере Егоре Антонове (Прилучный), который всем обязан тестю. Мужчина недолюбливает супруга своей дочери и терпит его до тех пор, пока не узнает об измене Антонова. В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Он возвращается на родину, где ему предстоит начать с чистого листа.

Режиссером проекта выступил Владимир Щегольков («Нежность-2», «Везет», «Цербер»). В каст также вошли: Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина, Егор Корешков и другие.

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