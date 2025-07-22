На могиле Маркса оставили популярную игрушку: «Если подумать, то его лабубу был Энгельс»

На могиле Карла Маркса в Лондоне оставили игрушку с персонажем лабубу

На могиле немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне посетитель оставили игрушку с персонажем лабубу. Это заметил Telegram-канал Golden Chihuahua.

К посту приложили фотографию, на которой видно, что, помимо цветов, у памятника Маркса лежит лабубу в сером цвете с красной юбкой. «Если подумать, то лабубу Маркса был Энгельс», — сыронизировали авторы публикации.

Лабубу — фигурки или брелоки, которые продаются в одинаковых закрытых коробках, скрывающих дизайн содержимого. Они представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. В конце июля сообщалось, что россияне купили игрушек лабубу на Wildberries на 1,5 млрд рублей. Они появились на маркетплейсе еще в июле 2024 года, но бурный рост популярности начался только этой весной.

До этого священники греко-католической парафии в Тернопольской области Украины призвали отказаться от покупки детям популярной куклы лабубу, назвав ее «игрушкой дьявола».

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