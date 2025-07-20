Россияне купили лабубу на Wildberries на 1,5 млрд рублей

Совокупный объем продаж игрушек с персонажем лабубу на маркетплейсе Wildberries с начала 2025 года превысил 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ со ссылкой на данные аналитиков.

Несмотря появление первых товаров с лабубу на площадке еще в июле 2024 года, значительный рост спроса стартовал лишь в мае текущего года. Тогда продажи прыгнули на 4700% по сравнению с апрелем, достигнув десятков миллионов рублей.

«Популярность игрушек продолжила набирать обороты и в июне: оборот вырос еще на 1190% относительно мая и почти достиг 1 миллиарда рублей. На сегодня совокупные продажи с января составили 1,582 млрд рублей. По нашим оценкам, лабубу на Wildberries купил каждый десятый россиянин», — заключили в WB&Russ.

18 июля сообщалось, что треть (30%) опрошенных россиян хотя бы раз приобретали товары, ставшие популярными в социальных сетях. При этом только 4% покупали их повторно.

Ранее украинские священники призвали отказаться от «игрушки дьявола» лабубу.