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Украинские священники призвали отказаться от «игрушки дьявола» лабубу

В Тернопольской области Украины священники назвали лабубу игрушкой дьявола
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Ruud Suhendar/Shutterstock/FOTODOM

Священники греко-католической парафии в Тернопольской области Украины призвали отказаться от покупки детям популярной куклы лабубу, назвав ее «игрушкой дьявола». Соответствующий пост опубликован на странице общины в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению представителей парафии, кукла вытесняет из сознания ребенка «красоту, свет и доброту», которые олицетворяет Христос. Они обратили внимание на сюжеты мультфильмов, где лабубу «дерется, ворует и издевается над другими», что подается как юмор, но формирует у детей представление о норме агрессии.

«Дети ассоциируют ее с позитивом, потому что это модно. Но их психика может смешать добро и зло из-за демонической внешности — клыков и рогов», — пояснили священники.

В публикации также утверждается, что у части детей после игры с лабубу наблюдается повышенная возбудимость и агрессия, стимулирующая «инстинкт доминирования».

В среду академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что на брелоках лабубу должна быть пометка о возрастном ограничении «14+», называть это детской игрушкой нельзя.

Ранее прибыль производителя лабубу выросла в 4,5 раза.

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