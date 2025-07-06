На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин обвинил Виктора Дробыша в предательстве

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Дробыш предал всех участников «Фабрики звезд»
true
true
true
close
ТНТ

Певец Прохор Шаляпин заявил в интервью Ивану Исаеву, что продюсер Виктор Дробыш нанес ему серьезную моральную травму.

Шаляпин заявил, что он и Дробыш не могут психологически отпустить друг друга уже на протяжении 18 лет. Артист и продюсер перестали сотрудничать в 2007 году. По словам певца, бывший коллега до сих пор говорит о нем «гадости» в интервью. Исполнитель считает, что такое поведение не свойственно умному человеку. Он уверен, что 59-летний продюсер ведет себя как ребенок, несмотря на солидный возраст.

Шаляпин признался, что считал Дробыша своим кумиром. Он обвинил продюсера в предательстве всех участников «Фабрики звезд».

«Он всех нас предал. Он начал бегать за теми, у кого есть деньги. Заниматься теми артистами, за которых, грубо говоря, занесли дядечки и тетечки с деньгами. А мы все фабриканты, там группа «Челси», Дима Колдун, Арсений Бородин – все талантливые ребята! Действительно поющие, талантливые люди, которыми можно было заниматься, делать из них звезд… Естественно, он никем не занимался никогда! Всех предал! И меня в том числе», — заявил певец.

Ране суд оштрафовал бывшую жену Бондарчука за неуплату другого штрафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами