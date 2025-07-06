Прохор Шаляпин обвинил Виктора Дробыша в предательстве

Певец Прохор Шаляпин заявил в интервью Ивану Исаеву, что продюсер Виктор Дробыш нанес ему серьезную моральную травму.

Шаляпин заявил, что он и Дробыш не могут психологически отпустить друг друга уже на протяжении 18 лет. Артист и продюсер перестали сотрудничать в 2007 году. По словам певца, бывший коллега до сих пор говорит о нем «гадости» в интервью. Исполнитель считает, что такое поведение не свойственно умному человеку. Он уверен, что 59-летний продюсер ведет себя как ребенок, несмотря на солидный возраст.

Шаляпин признался, что считал Дробыша своим кумиром. Он обвинил продюсера в предательстве всех участников «Фабрики звезд».

«Он всех нас предал. Он начал бегать за теми, у кого есть деньги. Заниматься теми артистами, за которых, грубо говоря, занесли дядечки и тетечки с деньгами. А мы все фабриканты, там группа «Челси», Дима Колдун, Арсений Бородин – все талантливые ребята! Действительно поющие, талантливые люди, которыми можно было заниматься, делать из них звезд… Естественно, он никем не занимался никогда! Всех предал! И меня в том числе», — заявил певец.

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