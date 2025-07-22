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СМИ раскрыли, какие убытки потерпит Shaman из-за налога на патриотические концерты

Продюсер Лавров: артисты России смогут обойти налог на патриотические концерты
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Анна Ким/РИА Новости

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что концерт Полины Гагариной на Сахалине «не мог стоить дешево», поскольку артистке пришлось затратить на шоу много денег на команду, оборудование и прочее. Его слова передает NEWS.ru.

«Музыканты, танцоры, костюмеры. Гонорар складывается из команды, востребованности самого артиста, райдера. Чем артист более востребован, тем он дороже. Это нормальная история для любого рынка», — пояснил эксперт.

Таким образом Дзюник прокомментировал инициативу главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который призвал повысить налоги на гонорары артистов на патриотических концертах или уже урезать сумму выплат. Общественный деятель назвал немыслимым то, что певец Shaman получает 16 млн рублей за выступление, а Гагарина — 23 млн рублей.

«Лучше часть этих денег отправить на помощь ребятам на СВО. Много чего сейчас нужно на фронте. <…> Должна быть справедливость», — отметил Бородин.

В то же время продюсер Максим Загорулько назвал бизнес артистов «достаточно прозрачным», а вопросы к сумме их гонорара эксперт призвал задавать чиновникам, которые приглашают звезд на свои мероприятия. С этим мнением согласился концертный директор Сергей Лавров.

«На местных ребят, пусть они и талантливые, придет не так много народу, как на Гагарину. <…> Артист имеет право просить определенную сумму за свое выступление, так как подобный проект — это одни сплошные вложения: в саунд, продакшен, костюмы, команду, концертные номера. В данном случае артист стоит на самоокупаемость», — уточнил Лавров.

Также Лавров эксперт, что отечественные звезды смогут «обойти закон» о гонорарах, если его примут. Эксперт не исключил, что на словах мероприятие будет стоить миллион, а в договоре будет указана реальная сумма — и главное, что все будет «законно, понятно и прозрачно».

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