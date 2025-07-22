Стало известно, чем владеет семья невесты Григория Лепса: «Богаче короля шансона»

Невеста Григория Лепса Аврора Киба «не нуждается в деньгах» исполнителя, поскольку «ее семья богаче короля шансона». Об этом сообщает Life.ru.

Как выяснило издание, девушка проживает в Лондоне в особняке ар-деко на Пембрук-роуд, аренда которого достигает £3,2 тыс. в месяц (около 340 тыс. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Она проходит обучение в Лондонском колледже моды, цена за обучение в котором обходится ее семье минимум в €20 тыс. — почти 1,6 млн рублей в год.

«Изучив финансовое состояние Лепса, у Life.ru сложилось впечатление, что он вряд ли может щедро тратиться на молодую подружку», — сказано в статье.

Как сообщает издание, большая часть компаний Лепса терпит убытки, а стабилен лишь его продюсерский центр, который ежегодно приносит 7,5 млн рублей. В то же время доход отца Авроры Кибы Ильи Белякова, которого не стало в 2004 году, уверяют журналисты, в шесть раз превышал нынешний заработок Лепса.

Общая стоимость недвижимости семьи Кибы на данный момент составляет более 3 млрд рублей. Согласно СМИ, у матери невесты Лепса Татьяны Киба есть квартира в суперэлитном жилом комплексе «Имперский дом» возле парка «Музеон» в Москве по цене от полумиллиарда рублей, а также апартаменты в ЖК «Дом на Ефремова» (до полуторамиллиарда рублей).

Предпринимательница владеет еще несколькими квартира в Москве разной ценовой категории, и, возможно, виллой на итальянском курорте Форте-деи-Марми. Кроме того, у Татьяны Кибы есть элитная коммерческая недвижимость у Кремля, включая офисы в Гостином дворе.

«После расследования у Life.ru сложилось впечатление, что это не Аврора тянет деньги из Григория Лепса, потому что ее семья достаточно богатая, возможно, даже богаче короля шансона», — подводит итоги издание.

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