С внуком «охотника за головами» Дуэйна Чепмена случилась трагедия

С внуком звезды сериала «Пес — охотник за головами» Дуэйна Чепмена Энтони случилась трагедия. Об этом сообщает People.

Предположительно, пасынок 72-летнего Чепмена Грегори Зекка случайно выстрелил в своего 13-летнего сына, находясь у себя в квартире в Неаполе (штат Флорида, США). Спасти подростка не удалось.

Инцидент произошел 19 июля. Полиция признала инцидент случайностью, арестов не последовало.

«Мы всей семьей скорбим об этой непостижимой, страшной трагедии и просим продолжать молиться за нас, скорбя о потере нашего любимого внука Энтони», — сообщили прессе через своего представителя Чепмен и его жена Фрэнси, мать Зекки.

Зекка — сын Фрэнси от предыдущего брака. Она и Чепмен поженились в 2021 году, овдовев. «Пес» — отец в общей сложности 13 кровных детей.

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