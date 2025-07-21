Умер актер Труп из фильмов «Миссия: невыполнима» и «Стар Трек»

Актер Том Труп скончался на 98-м году жизни

Американский актер Том Труп скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает CBS.

Смерть артиста подтвердил его представитель.

Актерскую карьеру Труп начал после участия в Корейской войне. После службы Труп вернулся в Нью-Йорк и дебютировал на Бродвее в 1957 году в постановке «Дневник Анны Франк».

Десять лет спустя Труп переехал в Лос-Анджелес, где снялся более чем в 70 сериалах, в основном в эпизодических ролях. Артист играл роли в проектах «Миссия: невыполнима», «Звёздный путь», «Беглец», «Агенты А.Н.К.Л.», «Дикий, дикий Запад» и др.

Кроме того, актер был соавтором сценария и исполнителем главной роли в фильме 1968 года «Софи» — экранизации пьесы Николая Гоголя «Записки сумасшедшего».

У актера остались сын Кристофер Труп и невестка Бекки Колтер.

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