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Cобчак сделала уже второе публичное признание в любви Урганту: «Всегда была влюблена»

Журналистка Ксения Собчак призналась, что всегда была влюблена в Ивана Урганта
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Telegram-канал СОБЧАК

Журналистка Ксения Собчак назвала шоумена Ивана Урганта тем мужчиной, с «которым у нее ничего не получилось». Таким образом знаменитость ответила на соответствующий вопрос Telegram-канала ROCKET MAG.

«Я была всегда в него влюблена. Считаю, что он умный, самый интересный, симпатичный и с великолепным чувством юмора», — заявила телеведущая.

По словам Собчак, Ургант был ее «тайной любовью» еще до того момента, как юморист узаконил отношения со второй супругой Натальей Кикнадзе. Пара заключила брак в 2008 году, они воспитывают двоих детей Кикнадзе от предыдущего брака — Нико и Эрику. Также у них есть общие дочери — Нина и Валерия.

Собчак была замужем дважды. В 2013 году она сыграла свадьбу с актером Максимом Виторганом. В их браке родился сын Платон. В 2019-м актер и телеведущая развелись. В том же году Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

Еще в конце мая 2025 года Ксения Собчак сообщала о любви к Урганту и всему, что он делает. Однако в конце своего поста журналистка отмечала, что своего супруга Константина Богомолова «все-таки любит чуть больше».

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