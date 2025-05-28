Собчак призналась в любви к Урганту

Журналистка Ксения Собчак сообщила о любви к Урганту и всему, что он делает

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале фотографии с благотворительного вечера-аукциона, который организовывал фонд «Друзья».

На одном из снимков Собчак засняли вместе с шоуменом Иваном Ургантом. Он был ведущим мероприятия вместе со Светланой Бондарчук.

«Люблю этого парня и все, что он делает», — высказалась об Урганте журналистка.

На опубликованном Собчак снимке она улыбалась в тот момент, когда шоумен держал ее за руку. В конце своего поста журналистка отметила, что своего супруга Константина Богомолова «все-таки любит чуть больше».

28 апреля стало известно, что Ургант вернулся в Москву после своего международного тура «Живой Ургант». Он опубликовал кадры, на которых видно, как он прогуливается по Садовому кольцу. Телеведущий отметил, что в скором времени проведет несколько выступлений. Он также поблагодарил поклонников, которые приходили на его концерты за рубежом.

Известно, что Ургант отметил день рождения началом своего зарубежного тура. Первое выступление состоялось в Израиле в городе Хайфа. Он развлекал зрителей на сцене с коллегой по «Вечернему Урганту» Александром Гудковым.

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