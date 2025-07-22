Пугачева и Галкин вместе с детьми спасли животное из воды: «Любовь к жизни и всему живому»

Юморист Галкин показал, что его дети спасли полевую мышь из пруда

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, на котором запечатлел момент по спасению полевой мыши.

Сейчас чета Пугачевых-Галкиных, судя по личному блогу юмориста, отдыхает на Сейшельских островах. К ним во внутренний пруд забралось животное, но не смогло выбраться обратно из-за высоких бортовых камней. Дети знаменитостей решили помочь мышонку, а родители их поддержали.

«Спасение полевой мыши всей семьей. Задача оказалась непростой», — подписал видео Галкин.

Дети звездной семьи — Гарри и Лиза — перепробовали множество способов, чтобы спасти животное. Дочь Пугачевой положила в пруд палку, похожую на швабру, а Гарри – доску. Вероятно, полевой мыши оказался по душе вариант мальчика, поскольку затем Галкин назвал спасителем именно сына.

За кадром была слышна Алла Пугачева, которая заметила, что мышь больше похожа на «маленького бурундучка». Семья даже дала животному кличку — Жорик.

«Вот так воспитывается доброта!»; «Вот она — любовь к жизни и всему живому»; «Добрейшее видео, счастливая семья»; «Молодцы! Вот, что значит, понимать цену жизни всего живого на планете!» — написали поклонники семьи в комментариях.

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