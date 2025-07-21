Звезды «Слова пацана» стали новыми маньяками в «Методе»

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стали новыми маньяками в третьем сезоне сериала «Метод». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

В третьем сезоне сериала «Метод» у героя Константина Хабенского, детектива Родиона Меглина, появится собственный отряд подчинкнных. «Команда Меглина» — это восемь маньяков, получивших в жизни второй шанс. Когда-то они на собственном опыте узнали, что движет преступником, теперь же они сами вынуждены разыскивать преступников под жестким началом своего наставника.

К съемкам присоединились Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев из слова пацана — один сыграет социопата-нарцисса Зверя, другой одержимого зависимостями тусовщика Коду.

Эльдар Калимулин в новом сезоне — Сталкер, хакер, интроверт, специалист по онлайн-сталкингу; Снежана Самохина — Фрида, сбежавшая из богатой семьи бунтарка, живущая искусством; Анна Банщикова — Ангел, медик-маньячка; Егор Кенжаметов — Связист, жертва ПТСР; Игорь Черневич — Бобер, работяга, одержимый идеями радикального перевоспитания; Денис Бургазлиев — Джин, мизантроп, психотерапевт-интеллектуал;

В начале сезона к этой группе присоединяется и студентка Лера — героиня Анны Савранской. Как и у каждого в отряде Меглина, у нее есть темная сторона личности. Чтобы разобраться в себе, она все глубже погружается в психологию маньяков.

Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режисскр Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский.

«В этой истории я увидел для себя возможность поработать с девятью новыми артистами. Я вообще люблю полифонию, такие фильмы, как «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета или «Суд над чикагской семкркой» Аарона Соркина. Мне нравится, когда в фильме есть большая группа персонажей, и нет жксткой фокусировки на одном конкретном. Это видно и в других моих работах — например, в «Заводе». Сама фактура нового «Метода» держится на участниках — на дерзких, пограничных персонажах-социопатах. И так примечательно совпало, что теперь, спустя 10 лет после выхода первого сезона, Константин Хабенский — художественный руководитель МХТ им. Чехова, а Меглин в третьем «Методе» — тоже своего рода художественный руководитель, начальник очень яркой труппы», — делится Быков.

Премьера нового сезона «Метода» состоится на Кинопоиске осенью 2025 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о сериалах, которые выйдут в 2025 году.