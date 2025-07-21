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Незнакомец надругался над подростком на концерте «КняZz»

В Петербурге задержали посетителя концерта «КняZz», надругавшегося над подростком
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге на концерте группы «КняZz» в «Ледовом дворце» незнакомец надругался над 13-летним школьником. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отец подростка, уточнил канал, успел поймать 40-летнего мужчину и вызвал полицию.

Правоохранители задержали мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Известно, что до этого за мужчиной не замечали никаких административных и других нарушений. Его поместили в изолятор и возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Накануне юный петербуржец попытался изнасиловать 59-летнюю женщину и надругался над девушкой.

Ранее в Туле мужчина попросил у женщины сигареты и попытался ее изнасиловать.

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