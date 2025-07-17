В Туле мужчина попросил у женщины сигареты и попытался ее изнасиловать

В Туле суд избрал меру пресечения мужчине, который совершал действия сексуального характера в отношении незнакомки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия фигурант пришел на площадь Московского вокзала и попросил у женщины, с которой до этого не общался, сигареты. Между ними завязался разговор, после которого пара выпила. Позже, когда они шли по городу, мужчина попытался изнасиловать новую знакомую.

«Довести до конца свой преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему уже предъявили обвинение, суд принял решение об аресте фигуранта.

До этого в Ленобласти подростка заподозрили в надругательстве над 38-летней женщиной. Вместе с ней молодой человек распивал алкогольные напитки, в какой-то момент напал на собутыльницу и изнасиловал ее.

На следующий день петербурженка обратилась в полицию. Юношу задержали.

Ранее на Ставрополье иностранец надругался над ребенком.