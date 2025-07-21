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«Меня преследует пипец»: Кожевникова объяснила возвращение Аллочки в «Универ»

Актриса Кожевникова назвала «Универ» судьбоносным проектом в своей карьере
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что вскоре вернется к роли Аллочки в сериале «Универ». В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала его судьбоносным проектом для своей карьеры, а также выразила надежду, что на этот раз ее героиня не будет говорить свое главное слово-паразит «пипец».

По словам актрисы, до приглашения в сериал она снималась в болливудском кино. На роль Аллочки была большая конкуренция, однако ей удалось обойти соперниц – несмотря на то, что она уже снималась в полном метре. Однако съемки перенесли, благодаря чему Кожевникова присоединилась к «Универу».

«Поначалу у нас ничего не получалось, но потом проект получил признание, и мы ощутили любовь зрителей, — вспоминает актриса. — Слово «пипец» меня преследовало везде. Именно его мне говорили каждый раз, когда видели. Я его ненавидела. Надеюсь, что в этот раз Алка не будет его произносить».

Фанатов актриса заверила, что в перезапуске «Универа» их многое удивит, отказавшись раскрыть детали о предстоящем последнем сезоне.

Напомним, 16 июля Кожевникова сообщила о возвращении к роли Аллы Гришко. Она призналась, что долго размышляла, стоит ли ей возвращаться в проект, и сначала не хотела участвовать в нем, однако передумала из-за фанатов. По словам актрисы, любовь и желание зрителей для нее важнее собственных амбиций и предубеждений.

Ранее сообщалось, что звезда «Универа» Кожевникова задолжала около 700 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

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