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Звезда «Универа» Кожевникова задолжала около 700 тысяч рублей за услуги ЖКХ

Mash: с Марии Кожевниковой требуют взыскать около 700 тысяч рублей долга ЖКХ
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Звезда сериала «Универ» и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова задолжала около 700 тысяч рублей за услуги ЖКХ и парковку в доме на Рублевке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, долг через суд с Кожевниковой пытается взыскать управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence. Актриса задолжала 288 тысяч рублей за одну квартиру и 235 тысяч рублей за вторую. Также Кожевникова должна по 30 тысяч рублей за каждое из четырех машиномест и по девять тысяч рублей за два склада. С учетом госпошлины у актрисы накопилось почти 700 тысяч долгов.

Актриса рассказала Telegram-каналу, что ее юристы уже работают с судебным разбирательством.

До этого Кожевникова показала себя после похудения на 13 кг. Знаменитость рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет.

Ранее стало известно, от кого фанатеет звезда «Универа» Кожевникова.

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