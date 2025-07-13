Insider: британец и автор книги «Иди туда, где страшно» испугался ехать на Украину

Британский бизнес-тренер и мотивационный оратор Джим Лоулесс перенес поездку в Киев на неопределенный срок из соображений безопасности. Об этом пишет украинский Telegram-канал Insider.

Поездка Лоулесса в Киев была анонсирована в июне 2025 года и была отменена на фоне серии крупных ударов по Киеву. 25 июля украинцам обещали проводить интенсивы по проработке «всех аспектов трансформации личности» на протяжении 14 часов.

Украинские журналисты сочли ироничным то, что самой знаменитой книгой Лоулесса является бестселлер «Иди туда, где страшно». По словам британца, благодаря изложенным в книге советам он поставил рекорд по нырянию в глубину без акваланга и освоил профессию жокея в кратчайшие сроки.

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