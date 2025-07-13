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Автор книги «Иди туда, где страшно» испугался ехать на Украину

Insider: британец и автор книги «Иди туда, где страшно» испугался ехать на Украину
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Telegram-канал Политика Страны

Британский бизнес-тренер и мотивационный оратор Джим Лоулесс перенес поездку в Киев на неопределенный срок из соображений безопасности. Об этом пишет украинский Telegram-канал Insider.

Поездка Лоулесса в Киев была анонсирована в июне 2025 года и была отменена на фоне серии крупных ударов по Киеву. 25 июля украинцам обещали проводить интенсивы по проработке «всех аспектов трансформации личности» на протяжении 14 часов.

Украинские журналисты сочли ироничным то, что самой знаменитой книгой Лоулесса является бестселлер «Иди туда, где страшно». По словам британца, благодаря изложенным в книге советам он поставил рекорд по нырянию в глубину без акваланга и освоил профессию жокея в кратчайшие сроки.

До этого коуча по маркетингу и создателя «Фабрики миллионеров» уличили в педофилии.

Предприниматель познакомился с 14-летним ребенком, который приобрел его курс. Петр оплатил «лучшему ученику» проживание в одном из столичных отелей, а затем уговорил Артема остаться в его номере. Утром мальчик понял, что взрослый надругался над ним.

Ранее пикап-коуч Алекс Лесли заявил, что оплатит адвоката своему последователю.

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