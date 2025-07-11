На Украине призвали «отменить» Верку Сердючку

Украинского певца Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки, нужно «отменить» из-за его песен на русском языке. Об этом заявил продюсер Игорь Кондратюк в эфире YouTube-канала «Слей шоу».

«Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычный репертуар. У него (Данилко — «Газета.Ru») нет мозгов», — сказал продюсер.

По словам Кондратюка, чтобы переделать песню Данилко «Дольче Габбана» на украинский язык достаточно поменять в двух местах окончания слов. Однако, как отметил продюсер, певец этого не делает. Вместо этого Данилко «приравнял себя к нацменьшинству», подчеркнул он.

В конце июня Данилко на концерте в Одессе иронично прокомментировал жалобу уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя по поводу исполнения песен на русском языке. По словам артиста, из-за него в стране забыли про конфликт между Ираном и Израилем. После этого Сердючка начал на украинском языке петь песню «Поезд »Киев — Одесса».

Ранее Верку Сердючку заподозрили в намерении уехать из Украины.