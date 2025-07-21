Продюсер рассказал о многомиллионных гонорарах Татьяны Булановой

Продюсер Дзюник: Буланова получает до 3-5 миллионов рублей за выступление

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл многомиллионные гонорары российской певицы Татьяны Булановой. Его цитирует aif.ru.

«Татьяна Буланова за выступление зарабатывает в пределах трех-пяти миллионов рублей», — рассказал он.

Дзюник уточнил, что эту сумму артистка получает за выступление, которое длится 45-50 минут.

В июле СМИ раскрыли райдер Татьяны Булановой, увеличившей количество летних концертов на новой волне популярности. Telegram-канал Mash рассказал, что Буланова готова передвигаться по городу только на легковом автомобиле представительского класса, а лететь — бизнес-классом. Артистка просит заказчика предоставить ей номер класса «люкс» или «полулюкс» в гостинице не ниже 4 звезд, где «обязательно» должны быть не пропускающие свет занавески.

Ранее стало известно, что Собчак готова стать барыней за 300 тыс. рублей.