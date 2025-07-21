На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продюсер рассказал о многомиллионных гонорарах Татьяны Булановой

Продюсер Дзюник: Буланова получает до 3-5 миллионов рублей за выступление
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Продюсер Леонид Дзюник раскрыл многомиллионные гонорары российской певицы Татьяны Булановой. Его цитирует aif.ru.

«Татьяна Буланова за выступление зарабатывает в пределах трех-пяти миллионов рублей», — рассказал он.

Дзюник уточнил, что эту сумму артистка получает за выступление, которое длится 45-50 минут.

В июле СМИ раскрыли райдер Татьяны Булановой, увеличившей количество летних концертов на новой волне популярности. Telegram-канал Mash рассказал, что Буланова готова передвигаться по городу только на легковом автомобиле представительского класса, а лететь — бизнес-классом. Артистка просит заказчика предоставить ей номер класса «люкс» или «полулюкс» в гостинице не ниже 4 звезд, где «обязательно» должны быть не пропускающие свет занавески.

Ранее стало известно, что Собчак готова стать барыней за 300 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами