Раскрыт райдер Татьяны Булановой

Mash: певица Буланова подняла свой гонорар с 700 тысяч до 2 млн рублей

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова подняла свой гонорар с 700 тыс. рублей до 2 млн рублей на фоне своей популярности среди представителей поколения Z. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, раскрывая райдер артистки.

Накануне СМИ сообщили, что Буланова стала «новой любимицей» у российской молодежи. Ей пришлось увеличить количество летних концертов, график артистки расписан почти на все лето.

«Чтобы везде успевать, менеджеры сварганили экспресс-программы: 20 минут — за миллион, дальше все по-прежнему, но уже с другой ценой, 40 минут — за полтора, час — за два», — подчеркивает Mash.

Также Telegram-канал раскрывает, что Буланова готова передвигаться по городу только на легковом автомобиле представительского класса, а лететь — бизнес-классом. Артистка просит заказчика предоставить ей номер класса «люкс» или «полулюкс» в гостинице не ниже 4 звезд, где «обязательно» должны быть не пропускающие свет занавески.

В гримерке: нарезки (сырная, рыбная, овощная, мясная), хлеб, фрукты, две бутылки белого сухого вина, одно большое зеркало и другие стандартные требования.

Еще Буланова просит от заказчика выдавать по 35 тыс. рублей в качестве суточных и оплачивать завтраки. Эти деньги, уточняется в райдере, пойдут на оплату карманных расходов всего коллектива.

Ранее стало известно, что Собчак готова стать барыней за 300 тыс. рублей.