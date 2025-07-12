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Собчак готова стать барыней за 300 тыс. рублей: «Если разрешат пороть крестьян!»

Журналистка Собчак откликнулась на вакансию барыни с зарплатой 300 тыс. рублей
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Telegram-канал СОБЧАК

Журналистка Ксения Собчак откликнулась в Telegram-канале на вакансию барыни с заработной платой в размере 300 тыс. рублей.

10 июля канал «Русский экономист» опубликовал скриншот этой вакансии. Как сообщается в публикации, работника ищет «уникальный туристический комплекс в Ленинградской области с атмосферой русской деревни и настоящими домами XIX века».

Среди требований к соискателю — «умение раздавать указания» и «вести шикарный образ жизни». В служебные обязанности входит: отдавать распоряжения громким и властным голосом, перекладывать работу на других, с деловым видом три раза в день объезжать верхом территорию, пять раз в день питаться в ресторанах и демонстрировать окружающим свой статус и богатство.

В комментариях интернет-пользователи пошутили, что на эту роль «отлично подошла бы» Ксения Собчак, поскольку у нее уже есть соответствующий опыт.

«Я готова только если разрешат пороть крестьян!» — в свою очередь ответила журналистка.

Недавно Собчак опубликовала редкое видео с сыном Платоном.В ролике мальчик враскритиковал новый контент матери.

Ранее стало известно, что налоговая закрыла крымский ресторан Сергея Жукова и бизнес его жены.

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