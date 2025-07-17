Сябитова отказалась обсуждать алкоголизм мужа Кудрявцевой

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с teleprogramma.org отказалась комментировать ситуацию в семье коллеги Леры Кудрявцевой.

Сябитова объяснила, что эта тема для нее является «триггером», так как она сама росла в семье алкоголиков.

«Вы же знаете, что я ребенок родителей-алкоголиков. Я на эту тему говорить не хочу. Очень тяжелая для меня тема», — поделилась сваха.

12 июля Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкоголизмом мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она рассказала, что долгое время «спасала» и лечила супруга. Она отправляла Макарова по врачам, в рехабы и на кодировки. Знаменитость делала это в тайне от своей шестилетней дочери.

Кудрявцева заявила, что «сдается и рыдает». Знаменитость не исключила, что позже может пожалеть о публичном рассказе проблем семьи. Однако, как уточнила телеведущая, она не может иначе. По словам звезды, ее «разрывает» от усталости и беспомощности.

Кудрявцева заявила, что стала созависимой. Она переживает, что Макарова может не стать, если его не контролировать. Телеведущая призналась, что муж был несколько раз на грани кончины.

Ранее Кудрявцеву призвали «спасаться» от мужа.