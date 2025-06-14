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Водолазы нашли тело 38-летнего актера Сергея Тоичкина

В Ижевске трагически погиб актер Сергей Тоичкин
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Государственный русский драматический театр Удмуртии

Актер театра и кино Сергей Тоичкин трагически погиб в Ижевске. Об этом сообщает Voice со ссылкой на руководство Русского драматического театра Удмуртии.

В театре уточнили, что смерть наступила 12 июня. Тоичкин утонул в Кенском пруду Завьяловского района, его тело нашли водолазы, пишет «Сусанин».

Прощание с Сергеем состоялось 14 июня в Ижевске в большом зале ритуального агентства «Ангел».

Год назад 38-летний Тоичкин вместе с семьей переехал в Ижевск из Курска после 15 лет службы на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина, рассказали в учреждении культуры.

«Больше всего ему была близка тема русского человека из народа, потому что он и сам был из народа, из небольшого поселка Курской области. Многие зрители Ижевска тоже успели оценить актерский талант артиста и его мастерство», — говорится в некрологе.

Накануне умер российский актер Павел Ульянов, ставший известным по ролям в «Каменской» и «Марше Турецкого».

Ранее в США застрелили актера из «Зачарованных».

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