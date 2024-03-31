Один из ведущих актеров сериала «Поколение «Ви» погиб в ДТП

Американо-британский актер Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста.

Пердомо было 27 лет. Он погиб в аварии, которая произошла 29 марта.

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал», — отметили представители актера.

Они подчеркнули, что теплота Пердомо сохранится в тех, кого он «любил больше всего».

Пердомо известен своим участием в таких проектах, как «Поколение «Ви», «Леденящие душу приключения Сабрины» и серии фильмов «После».

19 марта не стало американского актера из «Бегущего по лезвию» Майкла Уолша. Он умер на 89-м году жизни в больнице городе Сент-Олбанс в штате Вермонт. Уолш был известен как актер второплановых ролей. Свою карьеру артист начал в 1969 году на Бродвее, его дебютным спектаклем стал «Носит ли тигр галстук?», в котором он играл вместе с Аль Пачино.

Ранее умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман.