Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из ведущих актеров сериала «Поколение «Ви» погиб в ДТП

Звезда сериала «Поколение Ви» Ченс Пердомо погиб в ДТП в возрасте 27 лет

close
100%
Global Look Press

Американо-британский актер Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста.

Пердомо было 27 лет. Он погиб в аварии, которая произошла 29 марта.

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал», — отметили представители актера.

Они подчеркнули, что теплота Пердомо сохранится в тех, кого он «любил больше всего».

Пердомо известен своим участием в таких проектах, как «Поколение «Ви», «Леденящие душу приключения Сабрины» и серии фильмов «После».

19 марта не стало американского актера из «Бегущего по лезвию» Майкла Уолша. Он умер на 89-м году жизни в больнице городе Сент-Олбанс в штате Вермонт. Уолш был известен как актер второплановых ролей. Свою карьеру артист начал в 1969 году на Бродвее, его дебютным спектаклем стал «Носит ли тигр галстук?», в котором он играл вместе с Аль Пачино.

Ранее умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами