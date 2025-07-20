Муцениеце встретилась с сыном после долгой разлуки: «Лед начал таять»

Актриса Муцениеце поделилась, что встретилась с проживающим с отцом сыном

Актриса Агата Муцениеце поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом, в котором раскрыла, что встретилась с сыном Тимофеем после долгой разлуки.

Знаменитость показала в ролике и играющего на спортивной площадке Тимофея, и младшую дочь Мию. Она кратко подписала в Stories: «Они», — добавив эмодзи-сердечко.

Издание Woman.ru предположило, что «поворотной точкой» в ситуации стала беременность Муцениеце. Недавно артистка разрешила дочери навестить отца, актера Павла Прилучного, а теперь «дети вернулись к матери».

«Вряд ли речь идет о переезде к ней — скорее всего, встреча состоялась на нейтральной территории.<…> Тем не менее, сам факт встречи говорит о том, что лед между матерью и сыном начал понемногу таять», — сказано в публикации.

В октябре прошлого года Агата Муцениеце рассказывала, что сын Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Знаменитость также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

2 мая Муцениеце рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката. 23 июня актриса подтвердила свою беременность от музыканта.

Ранее Самойлову и Джигана обвинили в нарушении закона.