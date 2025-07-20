Самойлову и Джигана обвинили в нарушении закона: «Они не могут выкупить реку!»

Соседи блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана жалуются, что звездная чета перекрыла доступ к реке другим жителям деревни Старая Руза в Рузском районе. Об этом стало известно из Telegram-канала «YOBAJUR».

В сети опубликовали скриншоты, сделанные, судя по всему, под публикацией Самойловой от 18 июля. На снимках интернет-пользовательница под именем Ника призвала блогершу в комментариях открыть вход к реке для местных жителей. На момент написания данной новости эти записи уже удалены.

«Вы незаконно не пускаете туда людей, вы не можете купить речку! <…> У нас всю жизнь был там проход к пляжу и Москва-реке, они же речку огородили забором и никого не пускают», — написано под постом.

Представившаяся соседкой Самойловой пользовательница отметила, что жители Старой Рузы уже сталкивались с подобной ситуацией при других владельцах участка — а потом соседи пригрозили написать против собственников коллективное заявление, чем добились доступа к реке.

«Так вы пишите коллективное заявление, жалуйтесь. Это не дело! А комментарии тут не помогут», — ответили соседке Джигана в сети.

Недавно Оксана Самойлова поделилась, что на ее ферме уже вырос газон, помидоры и огурцы. Также знаменитость построила на территории баню с бассейном, а первым жителем стал енот по кличке Педро.

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